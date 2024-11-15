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09:20, 15 ноября 2024Из жизни

Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

В США дети год жили в одном доме с останками их брата из-за матери
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Gloria Williams

Gloria Williams. Фото: Harris County Sheriff

В штате Техас, США, женщина оставила своих детей в доме, где остался их бездыханный брат, и попала под суд. Об этом пишет People.

В конце 2020 года муж Глории Уильямс так сильно избил пасынка, восьмилетнего Кендрика Ли, что смысла вызывать скорую уже не было. По словам братьев и сестер Ли, Уильямс несколько месяцев оставалась в доме с останками мальчика, а потом накрыла его одеялом и сбежала.

В октябре 2021 года 15-летний сын Уильямс позвонил в полицию и рассказал, что уже год в одной из комнат их дома разлагается его брат. Прибывшие полицейские действительно нашли в доме останки мальчика и ужаснулись тем условиям, в которых все это время жили дети. По словам сотрудников полиции, в доме не было никакой мебели и мест для сна. На полу лежал грязный ковер, а по комнатам бегали тараканы и летали мухи.

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В апреле супруга Уильямс приговорили к пожизненному заключению. В октябре женщина призналась в том, что потворствовала избиению Ли и оставила своих детей. Ей дали 50 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из американского штата Висконсин инсценировал свое исчезновение во время рыбалка на каяках и сбежал в Европу. Почему мужчина так поступил — пока неизвестно.

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