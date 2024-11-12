Многодетный отец инсценировал свое исчезновение с помощью каяка и сбежал в Европу

В США многодетный отец инсценировал свою смерть и сбежал в Европу

Мужчина из штата Висконсин, США, инсценировал свое исчезновение и сбежал в Европу. Об этом сообщает People.

Райан Боргвардт, отец троих детей, исчез 12 августа. Он отправился на озеро Грин-Лейк поплавать на каяке и не вернулся. Его автомобиль и трейлер были найдены брошенными. Спустя восемь недель активных поисков на озере обнаружили перевернутый каяк и спасательный жилет, предположительно принадлежащие многодетному отцу. Позже неизвестный рыбак вытащил из Грин-Лейк удочку, кошелек, ключи и водительское удостоверение Боргвардта.

Полицейские начали копать глубже и выяснили, что в мае Боргвардт подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Перед своим исчезновением он перевел средства в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов (36,7 миллиона рублей) и долго общался с какой-то женщиной из Узбекистана. Кроме того, в день своей поездки на Грин-Лейк он очистил жесткий диск своего компьютера и историю просмотров в браузере.

Получив все эти улики, полицейские заявили, что искать останки Боргвардта на дне озера нет смысла. Согласно их предположениям, он спланировал свое исчезновение и сбежал в другую страну. Почему мужчина так поступил — пока неизвестно.

Шериф, ведущий дело Боргвардта, попросил сбежавшего мужчину связаться со своими женой и детьми. «Мы понимаем, что всякое может случиться, но есть семья, которая хочет вернуть своего папу», — отметил он.

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