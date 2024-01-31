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18:25, 31 января 2024Из жизни

Мужчина инсценировал ограбление ради предложения возлюбленной

В Колумбии мужчина инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение партнерше

Житель Колумбии инсценировал вооруженное ограбление, чтобы необычным способом сделать предложение руки и сердца возлюбленной. Об этом сообщает New York Post.

На видео, снятом 27 января в городе Кали, видно, как красный автомобиль останавливают на перекрестке товарищи жениха, играющие роль преступников. Они приказывают мужчине и его партнерше выйти из машины, делая вид, что собираются их ограбить.

Несколько мужчин окружают девушку, другие заставляют жениха встать на колени посреди улицы. Внезапно они замолкают и отходят от пары. В это время жених достает обручальное кольцо и делает предложение возлюбленной.

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Девушка несколько раз бьет партнера по плечу, осознав, что произошедшее было розыгрышем ради предложения, но вскоре соглашается стать его женой. Затем возлюбленные обнимаются под аплодисменты присутствующих.

Ранее сообщалось, что житель Индии переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен за свою возлюбленную. Он был в одежде своей девушки и накрасил губы ее помадой.

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      Алиса Удовик
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