Мужчина переоделся женщиной и попытался сдать экзамен за девушку

В Индии мужчина выдал себя за свою партнершу и попытался сдать за нее экзамен

Житель Индии переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен за свою возлюбленную. Об этом сообщает NDTV.

Ангрез Сингх пришел на экзамен для медицинских работников, который проводил Университет медицинских наук имени Бабы Фарида в городе Коткапура, штат Пенджаб, и попытался выдать себя за свою партнершу. Он был в одежде своей девушки и накрасил губы ее помадой.

Когда обман раскрылся, сотрудники университета подали жалобу в полицию. Мужчина приложил все усилия, чтобы доказать правоохранителям свою невиновность. Для этого он предоставил фальшивые документы и удостоверение личности. Несмотря на это, с помощью отпечатков пальцев полиции удалось доказать, что он выдавал себя за другого человека. Против Сингха возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в США неизвестная женщина два часа проработала официанткой кафе ради кражи денег из кассы. Она сумела получить доступ к планшету, который открывал кассу заведения.

