Медведев лично проводил отправляющихся на передовую в зону СВО россиян

Медведев проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону СВО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев проводил добровольцев «Молодой Гвардии», отправляющихся на передовую в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видеоотчет политик опубликовал во «ВКонтакте».

На кадрах Медведев обращается со словами напутствия к стоящим перед ним людям в камуфляже. Он пожелал добровольцам успехов и выразил уверенность, что полученный ими опыт пригодится и в мирной жизни.

По словам Медведева, в зоне проведения спецоперации добровольцы выполняют волонтерскую работу. Некоторые из них защищают Россию с оружием в руках, отметил он.

В середине октября Медведев отчитался о наборе контрактников для отправки на СВО. Он сообщил, что годовой план на тот момент был выполнен на 78 процентов.