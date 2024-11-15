Омбудсмен Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким вопросом она задалась на всероссийском координационном совете омбудсменов.

Москалькова пояснила, что призывная комиссия выносит решение об ошибочной мобилизации, после чего оно доводится до командира воинской части, у которого нет механизма демобилизации.

«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — спросила она замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны России Александра Серговенцева.

Москалькова выразила понимание, что вопрос относится не совсем к нему, а к кадровой службе оборонного ведомства. В свою очередь, Серговенцев согласился и пообещал передать этот вопрос начальнику главного управления кадров министерства.

В ноябре 2024 года военный корреспондент Александр Сладков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения специальной военной операции.