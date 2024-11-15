Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину из Курской области россиянах

Омбудсмен Москалькова: Украина вывезла из Курской области 23 россиянина

Украина вывезла из Курской области в Сумскую 23 россиянина. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области», — сказала она.

Омбудсмен рассказала об имеющихся сведениях и документах от родственников похищенных. Среди вывезенных на Украину есть новорожденный, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.

11 ноября Москалькова заявила, что на Украине нашли 13 россиян, перемещенных из Курской области. Также она сообщила о переговорах по возврату российских граждан.