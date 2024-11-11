Стало известно о найденных на Украине 13 перемещенных из Курской области россиян

На Украине были найдены 13 перемещенных из Курской области. Об этом стало известно уполномоченной по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой, сообщает ТАСС.
Омбудсмен уточнила, что граждан РФ обнаружили в Сумской области. Сейчас идут переговоры о возможности их возвращения на родину, отметила Москалькова.
«У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», — сказала она в ходе общения с журналистами.
До этого Москалькова призвала Украину ускорить обмен пленными.
Тогда она подчеркивала, что более года Украина не дает согласия на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие только на 279 солдат.