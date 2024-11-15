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15:51, 15 ноября 2024Экономика

Москве пообещали горы снега

Синоптик Ильин: в столице 24 ноября выпадет до 25 сантиметров снега
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В столице к 24 ноября может выпасть до 15-25 сантиметров снега. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Снег, который выпал в столице утром в пятницу, 15 ноября, быстро растает, предсказал синоптик. В конце следующей недели в столице значительно похолодает — тогда в городе может образоваться устойчивый снежный покров.

В ближайшие дни температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 2–5 градусов. При этом 21 ноября днем может потеплеть до плюс 6–7 градусов. Затем наступит период похолодания. Вечером в пятницу, 22 ноября, столбики термометров опустятся ниже нулевых значений.

С субботы, 16 ноября, по четверг, 21 ноября, москвичей ждут небольшие осадки в виде дождя или моросящего дождя. Сильные снегопады пройдут с пятницы, 22 ноября, по воскресенье, 24 ноября. За этот период может выпасть до 15–25 сантиметров снега, и у него уже не будет шансов растаять.

Ранее в столице в третий раз за осень образовался снежный покров. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, снег вскоре растает из-за роста температуры воздуха.

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