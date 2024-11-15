Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 15 ноября 2024Экономика

В Москве случилось третье пришествие зимы

Синоптик Леус: в столице в третий раз появился снежный покров
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В столице случилось «третье пришествие зимы», когда выпавший снег вновь образовал покров. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, снежный покров достиг отметки в три сантиметра. В Новой Москве высота покрова составила четыре сантиметра. В Подмосковье больше всего снега выпало в южной части региона. Лидером оказалась Кашира, где высота снежного покрова достигла сантиметров.

Однако снежный покров этой осенью в столице не достигает нормы. Его средняя высота на 15 ноября должна составлять шесть сантиметров. К воскресенью, 17 ноября, снежный покров обещает вырасти, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что воскресенье, 17 ноября, станет самым теплым днем недели в Москве. Ночью, по прогнозам синоптика, воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия, а днем — до плюс 5-7 градусов. Местами возможен дождь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше