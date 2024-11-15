В Москве случилось третье пришествие зимы

Синоптик Леус: в столице в третий раз появился снежный покров

В столице случилось «третье пришествие зимы», когда выпавший снег вновь образовал покров. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, снежный покров достиг отметки в три сантиметра. В Новой Москве высота покрова составила четыре сантиметра. В Подмосковье больше всего снега выпало в южной части региона. Лидером оказалась Кашира, где высота снежного покрова достигла сантиметров.

Однако снежный покров этой осенью в столице не достигает нормы. Его средняя высота на 15 ноября должна составлять шесть сантиметров. К воскресенью, 17 ноября, снежный покров обещает вырасти, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что воскресенье, 17 ноября, станет самым теплым днем недели в Москве. Ночью, по прогнозам синоптика, воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия, а днем — до плюс 5-7 градусов. Местами возможен дождь.