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13:26, 15 ноября 2024Экономика

Москвичам предсказали самый теплый день недели

Синоптик Вильфанд: 17 ноября станет самым теплым днем недели в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Воскресенье, 17 ноября, станет самым теплым днем недели в Москве. Такую погоду жителям столицы предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Ночью, по прогнозам синоптика, воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия, а днем — до плюс 5-7 градусов. При этом местами возможен дождь, предупредил Вильфанд. Начиная с пятницы, 15 ноября, в столичном регионе установится зональный тип циркуляции, воздушные массы будут перемещаться вдоль широты с Атлантики, — это приведет к росту температур в Москве и области.

Днем в пятницу ожидается плюс 1-3 градуса тепла, а в субботу, 16 ноября, — плюс 3-5 градусов. Погода при этом будет облачной, и ветер усилится до 5-11 метров в секунду. Снежный покров, по словам метеоролога, не образуется — осадки могут выпасть, но они не задержатся надолго на поверхности земли. На предстоящей неделе в столице снова начнет холодать, спрогнозировал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что россияне пережили аномальный октябрь — температура воздуха в этом месяце превысила климатическую норму на 1-3 градуса Цельсия.

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