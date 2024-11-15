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12:20, 15 ноября 2024Экономика

Россияне пережили аномальный октябрь

Синоптик Вильфанд: температура воздуха в октябре превысила климатическую норму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура воздуха в октябре в России была выше климатической нормы на 1-3 градуса. О пережитой россиянами аномальной погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Среднемесячная температура воздуха превысила норму на большей части страны. На европейской территории России — на 1-2,5 градуса, на северо-востоке европейской части — на 2-3 градуса», — уточнил синоптик.

В Москве октябрьские температуры были выше нормы на 1,9 градуса — в среднем столбики термометров показывали 7,7 градуса Цельсия. При этом в столице выпало 89 миллиметров осадков — 127 процентов от нормы.

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На арктических островах России погода тоже была аномально теплой — там температуры оказались выше обычного на шесть градусов. Средние показатели достигли двух градусов Цельсия, что стало максимумом за весь период наблюдений. «Достигнуто это за счет очень высоких температур в Северном Ледовитом океане и на побережье от Канады до Чукотки», — пояснил Вильфанд.

При этом аномально низкие температуры были зафиксированы на Урале и в Якутии, отметил метеоролог. «Если усреднить температуру октября по всей стране, то она расположилась далеко во втором десятке в ряду ранжированных в октябре, в общем — достаточно теплый месяц. На Северном полушарии октябрь 2024 года — второй самый теплый, в России рекорд остается за октябрем 2023 года», — заключил Вильфанд.

Ранее россиянам спрогнозировали, что метеорологическая зима наступит после 23 ноября. В 2023 году снежный покров образовался уже утром 22 ноября, а к концу ноября его высота достигла 18 сантиметров. Последняя декада ноября отметилась отрицательной средней суточной температурой в пределах минус 2-7 градусов. В этом году погода будет развиваться по похожему сценарию, ожидают синоптики.

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