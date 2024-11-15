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18:41, 15 ноября 2024Забота о себе

Назван способ отличить настоящую икру от поддельной

Диетолог Русакова: чтобы отличить настоящую икру, нужно залить ее горячей водой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Недобросовестные производители часто выдают аналог красной икры за натуральный продукт, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Способ отличить настоящую икру от поддельной она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, рассказала она, покупателя должны насторожить низкая цена и некачественная упаковка. Хорошая икра должна быть упакована в стеклянную или металлическую тару с маркировкой, говорящей о разновидности лососевого продукта, дате изготовления и сроке годности, объяснила Русакова. Кроме того, искусственная икра может быть слишком яркой или красной, сухой и крощащейся.

Русакова также подсказала метод, с помощью которого можно определить подлинности икры в домашних условиях. Продукт она посоветовала залить горячей водой. Если икра натуральная, то в воде будут образовываться белые хлопья: это будет происходить из-за денатурации белка. Если же икра искусственная, вода окрасится или останется прозрачной, а на поверхность всплывут капельки рыбьего жира, заключила специалистка.

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Диетолог добавила, что икра может быть фальсифицирована частично — в банке могут присутствовать натуральные икринки и искусственные. Она порекомендовала пробовать икру на вкус. «Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом», — уточнила она.

Ранее диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предупредил россиян о токсинах, содержащихся в томатном соке. Эксперт рассказал, что альтернариатоксины вырабатываются микроскопическими плесневыми грибами рода Alternaria, которые широко распространены в природе.

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