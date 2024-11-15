Назван способ отличить настоящую икру от поддельной

Диетолог Русакова: чтобы отличить настоящую икру, нужно залить ее горячей водой

Недобросовестные производители часто выдают аналог красной икры за натуральный продукт, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Способ отличить настоящую икру от поддельной она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, рассказала она, покупателя должны насторожить низкая цена и некачественная упаковка. Хорошая икра должна быть упакована в стеклянную или металлическую тару с маркировкой, говорящей о разновидности лососевого продукта, дате изготовления и сроке годности, объяснила Русакова. Кроме того, искусственная икра может быть слишком яркой или красной, сухой и крощащейся.

Русакова также подсказала метод, с помощью которого можно определить подлинности икры в домашних условиях. Продукт она посоветовала залить горячей водой. Если икра натуральная, то в воде будут образовываться белые хлопья: это будет происходить из-за денатурации белка. Если же икра искусственная, вода окрасится или останется прозрачной, а на поверхность всплывут капельки рыбьего жира, заключила специалистка.

Диетолог добавила, что икра может быть фальсифицирована частично — в банке могут присутствовать натуральные икринки и искусственные. Она порекомендовала пробовать икру на вкус. «Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом», — уточнила она.

Ранее диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предупредил россиян о токсинах, содержащихся в томатном соке. Эксперт рассказал, что альтернариатоксины вырабатываются микроскопическими плесневыми грибами рода Alternaria, которые широко распространены в природе.