Nature Communications: обнаружено несоответствие моделям звезд и сверхновых

Международная группа исследователей обнаружила, что астрофизические модели массивных звезд и сверхновых не соответствуют данным наблюдательной гамма-астрономии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Железо-60 представляет особый интерес для гамма-астрономии, так как этот изотоп образуется внутри массивных звезд и выбрасывается в космос во время взрывов сверхновых. Оно имеет долгий период полураспада, что позволяет изучать его следы в галактике. Железо-60 испускает гамма-лучи, которые ученые анализируют для выяснения деталей жизненного цикла звезд и механизмов их гибели.

Для исследования изотопа железа команда использовала новый метод, разработанный в Национальной лаборатории сверхпроводящих циклотронов. Одной из главных задач эксперимента стало изучение особенности реакции нейтронного захвата на железе-59, который имеет гораздо более короткий период полураспада, чем железо-60. Это делает его сложным для анализа в лабораторных условиях, так как изотоп распадается слишком быстро.

Метод, который был назван «бета-методом Осло», объединил в себе несколько научных подходов, что сделало возможным более эффективное изучение крайне нестабильных изотопов. Эксперимент показал, что вероятность протекания ключевой реакции внутри массивных звезд выше в два раза, чем предполагали теоретические модели.

Авторы научной работы полагают, что теоретические модели сверхновых несовершенны, и что существуют определенные звездные свойства, которые все еще неправильно представлены.

