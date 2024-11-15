Осужденные по делу о диверсии россияне действовали в интересах Украины

СК: осужденные на Урале по делу о диверсии действовали в интересах Украины

Осужденные по делу о диверсии трое жителей Челябинска действовали в интересах Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По его данным, фигуранты получали инструкции о способе и месте совершения поджогов через мессенджер от куратора. Им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.

Ранее стало известно, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговоры троим жителям Челябинска по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.

В январе 2023 года осужденные попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы. Их повреждение могло привести к столкновению или сходу следовавших на данном участке пути поездов. Один из фигурантов также переводил деньги на приобретение компонентов самодельного взрывного устройства для совершения теракта в другом регионе России.