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12:08, 15 ноября 2024Силовые структуры

Осужденные по делу о диверсии россияне действовали в интересах Украины

СК: осужденные на Урале по делу о диверсии действовали в интересах Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Осужденные по делу о диверсии трое жителей Челябинска действовали в интересах Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По его данным, фигуранты получали инструкции о способе и месте совершения поджогов через мессенджер от куратора. Им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.

Ранее стало известно, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговоры троим жителям Челябинска по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.

В январе 2023 года осужденные попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы. Их повреждение могло привести к столкновению или сходу следовавших на данном участке пути поездов. Один из фигурантов также переводил деньги на приобретение компонентов самодельного взрывного устройства для совершения теракта в другом регионе России.

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