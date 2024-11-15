Трех россиян осудили за попытку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры

ФСБ: на Урале суд вынес приговор трем местным жителям за попытку диверсии

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговоры трем жителям Челябинска по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Россиян признали виновными по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 («Покушение на совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры») УК РФ, а одного из них — дополнительно по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Фигурантов осудили на сроки от 12,5 до 15 лет в колонии строгого режима.

Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, в январе 2023 года осужденные попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы. Их повреждение могло привести к столкновению или сходу следовавших на данном участке пути поездов. Один из фигурантов также переводил деньги на приобретение компонентов самодельного взрывного устройства для совершения теракта в другом регионе России.

Ранее в Нижнем Новгороде 22-летняя студентка закидала районную администрацию и отдел полиции бутылками с зажигательной смесью.