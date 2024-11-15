Задержание ФСБ троих россиян по делу о диверсии на железной дороге попало на видео

ФСБ показала кадры с задержанием троих россиян за попытку диверсии в Челябинске

Задержание троих жителей Челябинска, попытавшихся устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинске, попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

На видео показано, как на вопрос силовика, чем задержанный здесь занимается, он ответил, что пришел на поджог, чтобы заработать денег. Затем оперативники сняли, как обыскивают фигуранта и находят у него зажигалку и горелку. В следующей части видео показан второй злоумышленник. Он тоже рассказал, что пришел на поджог. В финале записи запечатлено задержание третьего фигуранта.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговоры фигурантам по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры — попытке поджога релейных шкафов на железной дороге. Они признаны виновными по статьям о покушении на совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, а один из них дополнительно по статье о содействии террористической деятельности. Они получили сроки от 12,5 до 15 лет в колонии строгого режима.