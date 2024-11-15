Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 15 ноября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ троих россиян по делу о диверсии на железной дороге попало на видео

ФСБ показала кадры с задержанием троих россиян за попытку диверсии в Челябинске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Трех россиян осудили за попытку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры

Задержание троих жителей Челябинска, попытавшихся устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинске, попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

На видео показано, как на вопрос силовика, чем задержанный здесь занимается, он ответил, что пришел на поджог, чтобы заработать денег. Затем оперативники сняли, как обыскивают фигуранта и находят у него зажигалку и горелку. В следующей части видео показан второй злоумышленник. Он тоже рассказал, что пришел на поджог. В финале записи запечатлено задержание третьего фигуранта.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговоры фигурантам по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры — попытке поджога релейных шкафов на железной дороге. Они признаны виновными по статьям о покушении на совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, а один из них дополнительно по статье о содействии террористической деятельности. Они получили сроки от 12,5 до 15 лет в колонии строгого режима.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Павлюченко оскорбил Дзюбу

      Полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше