Российская студентка закидала администрацию и отдел полиции бутылками с горючей смесью

В Нижнем Новгороде студентка закидала отдел полиции бутылками с горючей смесью

В Нижнем Новгороде 22-летняя студентка закидала районную администрацию и отдел полиции бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 12 ноября полицейские заметили около отдела на Нижне-Волжской набережной несколько разбитых бутылок, которые пахли легковоспламеняющейся жидкостью. По камерам видеонаблюдения оперативники выяснили, что бутылки бросила молодая девушка. При этом пожара не было.

Тем же вечером задержанная бросила горючую смесь в здание администрации Нижегородского района. Через некоторое время полицейским удалось установить личность девушки. Ей оказалась 22-летняя студентка Екатерина. На допросе она рассказала, что совершить преступление ее убедили мошенники. Возбуждено дело по статье о покушении на теракт.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, бросавшего в сторону детского сада самодельные ракеты.