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18:02, 14 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали детали о задержании девушки за попытку поджога в российском городе

УФСБ: девушка пыталась поджечь полицию и администрацию в Нижнем Новгороде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российская студентка закидала администрацию и отдел полиции бутылками с горючей смесью

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали девушку за попытку поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Подозреваемая бросила коктейль Молотова в административные здания, но возгорания не произошло. Пострадавших нет. Задержанная призналась, что приготовила девять бутылок с горючей смесью, однако из-за ветра и плохой зажигалки она не смогла их поджечь. Бутылки после броска разбились, и девушка скрылась с места преступления.

Ранее 14 ноября сообщалось о задержании поджигательницы. Инцидент был еще 12 ноября — полицейские заметили около отдела внутренних дел на Нижне-Волжской набережной несколько разбитых бутылок, которые пахли легковоспламеняющейся жидкостью. По камерам видеонаблюдения оперативники выяснили, что бутылки бросила девушка, ее нашли и допросили. 22-летняя студентка Екатерина рассказала силовикам, что совершить преступление ее убедили мошенники. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

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