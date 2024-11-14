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18:20, 14 ноября 2024Силовые структуры

Признание россиянки в попытке поджога зданий в Нижнем Новгороде попало на видео

ФСБ: студентка призналась в попытке поджога зданий в Нижнем Новгороде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ рассказали детали о задержании девушки за попытку поджога в российском городе

Пытавшаяся поджечь здания отдела полиции и администрации в Нижнем Новгороде дала признательные показания. Оперативное видео с задержанной девушкой опубликовало РИА Новости.

На кадрах подозреваемая говорит, что приготовила девять бутылок с зажигательной смесью. «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться», — сказала девушка на видео. На допросе она объясняет, что был ветер, зажигалку купила плохую, бросила три бутылки, они разбились и девушка убежала.

Задержанная — 22 летняя студентка Екатерина. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Инцидент произошел 12 ноября — полицейские заметили около отдела внутренних дел на Нижне-Волжской набережной несколько разбитых бутылок, которые пахли легковоспламеняющейся жидкостью. По камерам видеонаблюдения оперативники выяснили, что бутылки бросила девушка, ее нашли и допросили. Студентка рассказала силовикам, что совершить преступление ее убедили мошенники.

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