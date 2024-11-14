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18:49, 14 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшейся поджечь здания полиции и администрации в российском городе вменили теракт

СК возбудил дело о теракте против девушки за попытку поджога в Нижнем Новгороде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Признание россиянки в попытке поджога зданий в Нижнем Новгороде попало на видео

Фото: Николай Гернет / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против 22-летней девушки, пытавшейся поджечь здания отдела полиции и администрации в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанной вменили статью 205 («Покушение на теракт») УК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сейчас с девушкой работают следователи. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна подозреваемая в кабинете СК.

Следователи устанавливают других причастных к совершению преступления.

Ранее ФСБ показала видео с признанием задержанной. По ее словам, она приготовила девять бутылок с зажигательной смесью. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться», — сказала девушка на записи. На допросе девушка объясняет, что был ветер, зажигалку купила плохую, бросила три бутылки, они разбились и она убежала.

Задержанная — 22 летняя студентка Екатерина.

Инцидент произошел 12 ноября — полицейские заметили около отдела внутренних дел на Нижне-Волжской набережной несколько разбитых бутылок, которые пахли легковоспламеняющейся жидкостью. По камерам видеонаблюдения оперативники выяснили, что бутылки бросила девушка, ее нашли и допросили. Студентка рассказала силовикам, что совершить преступление ее убедили мошенники.

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