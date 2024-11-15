Осужденный российский социолог отказался от включения в списки для обмена заключенными

Социолог Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными

Осужденный за призывы к терроризму социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) попросил не включать его в списки для обмена заключенными. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, он сказал, что, если бы хотел уехать из страны, сделал бы это сам. По его словам, покидать родину он не собирается. «Если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — заявил он. Кроме того, он подчеркнул, что обратится в суд с обвинением в похищении, если его сделают участником обмена.

25 июля 2023 года сотрудники ФСБ России возбудили в отношении Кагарлицкого уголовное дело об оправдании терроризма из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. Изначально его приговорили к штрафу в размере 609 тысяч рублей, однако впоследствии заменили штраф на реальный срок — лишение свободы на пять лет в колонии общего режима.