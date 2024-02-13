Социолога Кагарлицкого отправили в колонию, хотя собирались лишь оштрафовать. Путин осенью обещал разобраться в его деле

Социологу Борису Кагарлицкому суд отменил штраф и назначил 5 лет колонии

Апелляционный военный суд Московской области изменил приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которого обвинили в оправдании терроризма.

Первоначальный приговор в виде штрафа в 609 тысяч рублей заменен на реальный срок — лишение свободы на пять лет в колонии общего режима. Защита Кагарлицкого уже заявила, что решение будет обжаловано.

«Приговор изменить: назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судебная коллегия. Суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. Кагарлицкого после этого взяли под стражу в зале суда — конвой надел на него наручники и увел для отправки в СИЗО №12 в Москве.

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Заседание проходило в закрытом военном городке Власиха. Журналистов на суд не пустили, но организовали для них трансляцию в здании КПП.

Обвинение посчитало штраф Кагарлицкому слишком мягким вердиктом

Прокурор попросил Апелляционный суд ужесточить наказание Борису Кагарлицкому и заменить штраф на реальное лишение свободы на 5,5 года. Он считал назначенный приговор слишком мягким и несправедливым и предлагал исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления, так как не было разъяснено, какие именно действия социолога способствовали раскрытию.

Защита настаивала на сохранении решения суда первой инстанции, подчеркнув, что назначенный штраф уже погашен. Сам Кагарлицкий отметил, что не отрицал факт своего авторства и размещения комментария, послужившего причиной уголовного дела, а также заявил, что всегда выступал против терроризма. «Я считаю, что говорить о проблемах — это мой долг как ученого. В моих выступлениях никогда не было намерения нанести какой-либо вред стране. Сам факт никогда не отрицался, спорно утверждение о сознательности оправдания терроризма», — отметил он.

Защита продолжит настаивать на полной отмене приговора

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов после изменения вердикта сообщил, что защита обязательно обжалует приговор, посчитав, что решение было принято с большим количеством нарушений.

«Мы считаем, что есть основания не только для смягчения наказания Кагарлицкому, но и вообще для отмены его приговора», — отметил защитник. При этом он признался, что социолог был готов к подобному и взял с собой на заседание сумку с вещами и воду.

Кагарлицкий после изменения приговора заявил, что «не падает духом и, как всегда, в прекрасном настроении», а также продолжит собирать данные и материалы для новых книг.

В общем, до скорых встреч. Я уверен, что все будет очень хорошо Борис Кагарлицкий социолог

Поводом для дела стало видео под названием «Взрывное поздравление кота Мостика»

В декабре 2023 года суд оштрафовал на 609 тысяч рублей Кагарлицкого, тогда он был освобожден в зале суда. До решения социолог содержался под стражей. Ему вменялась статья 205.2 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание до семи лет колонии.

Дело было возбуждено в июле. Его расследовало УФСБ России по Республике Коми, в связи с чем политолога после задержания отвезли в Сыктывкар. По ходу рассмотрения дела Кагарлицкого внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подсудимый во время слушаний не признавал вину в оправдании терроризма, но признавался, что действительно выкладывал ролик под названием «Взрывное поздравление кота Мостика» в октябре 2022 года, в котором говорил о теракте на Крымском мосту. Он назвал видео лишь неудачной шуткой.

Путин обещал разобраться в деле

Вскоре после ареста Кагарлицкого корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил президента России Владимира Путина, «нормально ли, что людей арестовывают за произнесенные или написанные слова», и в качестве примера привел дело социолога. Путин тогда ответил, что «к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны», должно быть определенное отношение. Он добавил, что социолога не знает и впервые слышит его фамилию, но допустил, что тот, возможно, не заслуживает того, как с ними поступили.

Позднее, в октябре, Путина вновь спросили о деле. Он заявил, что «не знает в деталях, кто такой Кагарлицкий», но пообещал изучить вопрос и разобраться в его деле.