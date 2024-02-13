Российскому социологу попросили ужесточить наказание за оправдание терроризма

Прокурор просит суд заменить Кагарлицкому штраф на срок за оправдание терроризма

Прокурор просит Апелляционный военный суд ужесточить наказание осужденному за оправдание терроризма социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель надзорного ведомства предлагает заменить подсудимому штраф на реальное лишение свободы сроком 5,5 года. Он считает назначенный приговор слишком мягким и несправедливым, предлагает исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления.