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11:02, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российскому социологу попросили ужесточить наказание за оправдание терроризма

Прокурор просит суд заменить Кагарлицкому штраф на срок за оправдание терроризма

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Прокурор просит Апелляционный военный суд ужесточить наказание осужденному за оправдание терроризма социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель надзорного ведомства предлагает заменить подсудимому штраф на реальное лишение свободы сроком 5,5 года. Он считает назначенный приговор слишком мягким и несправедливым, предлагает исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления.

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      Любовь Ширижик
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