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12:49, 12 декабря 2023Силовые структуры

Российского социолога оштрафовали за оправдание терроризма и отпустили

Суд приговорил Кагарлицкого к штрафу 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Начало событий в новости Для обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого запросили 5,5 года колонии
Борис Кагарлицкий

Борис Кагарлицкий. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд оштрафовал на 609 тысяч рублей социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает РБК.

Подсудимый был освобожден в зале суда.

Гособвинитель запросил для него 5,5 года лишения свободы. Ему вменялась статья 205.2 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание до семи лет колонии.

По данным следствия, Кагарлицкий в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.

25 июля стало известно, что ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма. На следующий день его арестовал Сыктывкарский городской суд. Он свою вину не признал.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. 7 августа Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

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      Любовь Ширижик
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