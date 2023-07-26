Обвиняемого в оправдании терроризма социолога Кагарлицкого отправили в СИЗО

Российского социолога Кагарлицкого отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Сыктывкарский городской суд отправил обвиняемого в оправдании терроризма российского социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) в СИЗО на время расследования. Об этом в среду, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил Бориса Кагарлицкого в СИЗО до 24 сентября. По данным следствия, будучи главным редактором интернет-площадки обвиняемый опубликовал в открытом доступе ролик направленный на публичное оправдание терроризма.

По статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ обвиняемому грозит до семи лет колонии.

Борис Кагарлицкий — известный социолог и политолог, в настоящее время он преподает в Шанинке (Московской высшей школе социальных и экономических наук). На сайте вуза говорилось, что в 1982-1983 годах он был политзаключенным.

25 июля ФСБ возбудила в отношении социолога уголовное дело об оправдании терроризма.