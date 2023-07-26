ФСБ официально предъявила обвинения социологу Кагарлицкому

Ерохов: ФСБ официально предъявила обвинения в призывах к терроризму социологу Кагарлицкому

ФСБ официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом России иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Ерохова.

По данной статье обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы. Адвокат подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — заявил Ерохов.

По его словам, дело Кагарлицкого расследует УФСБ России по Республике Коми, в связи с чем политолога после задержания отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого, его подозревают в оправдании терроризма.

Минюст России внес Кагарлицкого в список иностранных агентов 6 мая 2022 года. В 2021 году он по решению Савеловского суда Москвы был арестован на десять суток за организацию несанкционированной акции.