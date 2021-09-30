Российского профессора Кагарлицкого арестовали на десять суток

Савеловский районный суд Москвы арестовал российского профессора и политолога Бориса Кагарлицкого на десять суток за организацию несанкционированной акции. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Кагарлицкий Б. Ю. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), ему назначено наказание в виде административного ареста...» — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение десяти дней после его вручения.

О задержании Бориса Кагарлицкого стало известно вечером в среду, 29 сентября. Профессор написал на своей странице в Twitter, что полиция задержала его у дверей Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), где он собирался читать лекцию о Марксе.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали координатора движения «Левый фронт», оппозиционера Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября.