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13:36, 25 июля 2023Силовые структуры

Адвокат сообщил о возбужденном ФСБ уголовном деле против социолога Кагарлицкого

Адвокат: ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого
Борис Кагарлицкий. Архивное фото

Борис Кагарлицкий. Архивное фото. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом иноагентом), его подозревают в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юлия Кузнецова.

По ее словам, она защищает психолога Александра Ачагова, у которого во вторник, 25 июля, проходил обыск с ее участием. Он является фигурантом дела, возбужденного против Кагарлицкого об оправдании терроризма.

6 мая 2022 года Минюст России внес Кагарлицкого в список иностранных агентов.

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    Любовь Ширижик
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