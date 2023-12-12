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12:05, 12 декабря 2023Силовые структуры

Для обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого запросили 5,5 года колонии

Обвинение запросило социологу Кагарлицкому 5,5 года за оправдание терроризма
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Обвинение запросило 5,5 года колонии для социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) за оправдание терроризма. Об этом сообщает РБК.

Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ — семь лет колонии.

7 августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов. 25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма. Кагарлицкий свою вину не признает.

Он был арестован Сыктывкарским городским судом 26 июля. По данным следствия, будучи главным редактором интернет-площадки обвиняемый в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

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      Екатерина Кашурникова
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