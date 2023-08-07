Социолога Кагарлицкого внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес обвиняемого в оправдании терроризма социолога Бориса Кагарлицкого (объявлен в РФ иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что ему может грозить до семи лет лишения свободы. Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее в список террористов и экстремистов был внесен журналист и блогер Карен Шаинян (объявлен в РФ иноагентом).