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15:39, 7 августа 2023Россия

Социолога Кагарлицкого внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов
Борис Кагарлицкий

Борис Кагарлицкий. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Росфинмониторинг внес обвиняемого в оправдании терроризма социолога Бориса Кагарлицкого (объявлен в РФ иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что ему может грозить до семи лет лишения свободы. Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее в список террористов и экстремистов был внесен журналист и блогер Карен Шаинян (объявлен в РФ иноагентом).

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    Марк Леонов
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