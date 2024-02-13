Социологу заменили штраф на пять лет колонии за оправдание терроризма

Суд ужесточил наказание Кагарлицкому за оправдание терроризма, ему дали 5 лет

Апелляционный военный суд ужесточил наказание социологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф в 609 тысяч рублей заменен на лишение свободы сроком пять лет в колонии общего режима. Прокурор назвал назначенный приговор слишком мягким и несправедливым и предложил исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления.

12 декабря 2023 года суд оштрафовал на 609 тысяч рублей Бориса Кагарлицкого за оправдание терроризма и освободил его в зале суда. По данным следствия, он в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.