Российского социолога взяли под стражу после ужесточения приговора

Конвой взял под стражу социолога Кагарлицкого после ужесточения приговора

Социологу заменили штраф на пять лет колонии за оправдание терроризма

Начало событий в новости Социологу заменили штраф на пять лет колонии за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд постановил взять под стражу социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) после ужесточения приговора за оправдание терроризма, передает ТАСС.

Конвой надел на подсудимого наручники в зале суда и увел для отправки в СИЗО. По представлению прокуратуры суд заменил Кагарлицкову наказание в виде штрафа в 609 тысяч рублей на лишение свободы сроком пять лет в колонии общего режима.

Прокурор назвал назначенный социологу приговор слишком мягким и несправедливым и предложил исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления.