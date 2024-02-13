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11:30, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российского социолога взяли под стражу после ужесточения приговора

Конвой взял под стражу социолога Кагарлицкого после ужесточения приговора
Начало событий в новости Социологу заменили штраф на пять лет колонии за оправдание терроризма

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Апелляционный военный суд постановил взять под стражу социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) после ужесточения приговора за оправдание терроризма, передает ТАСС.

Конвой надел на подсудимого наручники в зале суда и увел для отправки в СИЗО. По представлению прокуратуры суд заменил Кагарлицкову наказание в виде штрафа в 609 тысяч рублей на лишение свободы сроком пять лет в колонии общего режима.

Прокурор назвал назначенный социологу приговор слишком мягким и несправедливым и предложил исключить из него указание на активное содействие раскрытию преступления.

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      Любовь Ширижик
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