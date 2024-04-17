Осужденного за оправдание терроризма социолога начали этапировать в колонию

Адвокат Кагарлицкого: социолога начали этапировать в исправительную колонию

Начало событий в новости Российского социолога взяли под стражу после ужесточения приговора

Сотрудники ФСИН начали этапировать осужденного социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) из СИЗО Зеленограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Ерохова.

Политолог будет доставлен в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания.

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого 25 июля 2023 года из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. На следующий день фигурант был арестован Сыктывкарским судом, свою вину в преступлении он не признал.

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал социолога на 609 тысяч рублей и освободил его в зале суда. Спустя два месяца Апелляционный военный суд ужесточил наказание и назначил ему пять лет лишения свободы.

