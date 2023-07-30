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00:39, 30 июля 2023Россия

Путин прокомментировал аресты Кагарлицкого и Беркович

Путин заявил, что никогда не слышал фамилий арестованных Кагарлицкого и Беркович
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не слышал фамилий арестованных в России политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом глава государства ответил на просьбу журналиста прокомментировать их арест. «Я могу честно сказать — я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», — сказал он.

Путин допустил, что Кагарлицкий и Беркович, возможно, не заслуживают того, как с ними поступили.

26 июля Сыктывкарский городской суд отправил российского социолога Бориса Кагарлицкого в СИЗО на время расследования. 25 июля ФСБ возбудила в отношении социолога уголовное дело об оправдании терроризма.

30 июня Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Их задержали 4 мая. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

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    Марина Совина
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