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23:52, 30 июня 2023Силовые структуры

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемые в оправдании террориста театральные деятели останутся в СИЗО до 10 сентября.

Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Позднее Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить религиоведа Романа Силантьева, являющегося экспертом по делу Беркович и Петрийчук, на предмет антисемитских высказываний. В частности, Силантьев заявил, что за такие постановки недопустимо давать театральные премии. «Даже когда это люди еврейской национальности делают, я уже не в первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским» — сказал он.

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    Марина Совина
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