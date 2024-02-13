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14:54, 13 февраля 2024Силовые структуры

Защита обжалует замену наказания российскому социологу за оправдание терроризма

Адвокат социолога Бориса Кагарлицкого обжалует замену штрафа на пять лет колонии

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Защита российского социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) намерена обжаловать ужесточение ему наказания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Ерохова.

Представитель социолога заявил, что обязательно будет обжаловать приговор суда, который заменил штраф на реальное лишение свободы.

Ранее Апелляционный военный суд постановил взять Кагарлицкого под стражу после ужесточения наказания. Социолога приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.

В декабре 2023 года подсудимый по этому же уголовному делу получил штраф в размере 609 тысяч рублей, однако прокурор назвал такое наказание слишком мягким и оспорил его.

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