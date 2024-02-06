Бориса Акунина объявили в международный розыск. В чем его обвиняют?

Басманный суд заочно арестовал на два месяца Бориса Акунина за фейки о ВС РФ

Российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Басманный районный суд Москвы также заочно арестовал Чхартишвили на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания писателя на территории России или с момента его передачи правоохранительным органам.

Писателя обвинили в оправдании терроризма и распространении ложных данных о ВС РФ

Акунину предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Минюсте сообщали, что Чхартишвили «активно высказывался против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также ВС Российской Федерации». Кроме того, он якобы участвовал в сборах средств для украинских войск.

В конце января МВД России объявило писателя в розыск на территории страны. Незадолго до этого стало известно о схожем намерении со стороны Следственного комитета России (СКР).

Писателя внесли в перечень террористов и экстремистов, а также признали иноагентом

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. 12 декабря Минюст Росиии признал его иностранным агентом.

Позднее замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд объяснил, что автор попал в подобный список автоматически, так как система работает прозрачно и «закон есть закон». Негляд пояснил, что ведомство не принимает самостоятельные решения о расширении списка причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц, а только автоматически исполняет решения органов следствия.

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Писатель оказался в центре скандала после разговора с пранкерами

В декабре известные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) обнародовали запись разговора с Чхартишвили. Они позвонили писателю от лица президента Украины Владимира Зеленского и спросили, согласен ли он с тем, что обстрелы Крыма и остальных регионов России обоснованы. Тогда же писатель ответил им, что «это не вызывает протеста».

После этого ряд политиков и общественников раскритиковали Чхартишвили. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить автора на призывы к террористической деятельности и признать его иноагентом. Помимо этого, издательство АСТ приостановило продажи книг российского писателя.

Сам Акунин после разгоревшегося скандала в обращении к своим российским читателям попрощался с ними, при этом отметив, что не собирался расставаться по собственной воле. Разговор с пранкерами он отказался комментировать.