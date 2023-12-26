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10:04, 26 декабря 2023Культура

Включение писателя Акунина в список экстремистов объяснили

В финразведке объяснили, что Акунин попал в список экстремистов автоматически

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Внесение писателя Григория Чхартишвили (включен в перечень террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, в список экстремистов объяснил в беседе с РБК замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. По его словам, этот перечень формируется прозрачно.

Таким образом, уточнили в финразведке, писатель попал туда автоматически, потому что «закон есть закон». Негляд пояснил, что ведомство не принимает самостоятельные решения о расширении списка причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц, а только автоматически исполняет решения органов следствия или судов.

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Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. В Следственном комитете планировали объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

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      Анастасия Алимпиева
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