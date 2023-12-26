Включение писателя Акунина в список экстремистов объяснили

В финразведке объяснили, что Акунин попал в список экстремистов автоматически

Внесение писателя Григория Чхартишвили (включен в перечень террористов и экстремистов), известного как Борис Акунин, в список экстремистов объяснил в беседе с РБК замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. По его словам, этот перечень формируется прозрачно.

Таким образом, уточнили в финразведке, писатель попал туда автоматически, потому что «закон есть закон». Негляд пояснил, что ведомство не принимает самостоятельные решения о расширении списка причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц, а только автоматически исполняет решения органов следствия или судов.

Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. В Следственном комитете планировали объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.