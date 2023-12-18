Писателя Акунина внесли в перечень террористов. В разговоре с пранкерами он оправдывал украинские атаки на Россию

Российского писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг 18 декабря включил известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в свой перечень террористов и экстремистов. «Чхартишвили Георгий Шалвович, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — говорится в строчке в перечне.

Список официально именуется как «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Ведомство официально не называет конкретные причины, по которым того или иного человека вносят в этот перечень.

Кроме того, позднее стало известно, что в отношении Акунина также возбудили уголовное дело из-за возможных призывов к экстремистской деятельности.

Писатель оказался в центре скандала после разговора с пранкерами

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ранее опубликовали запись разговора с Акуниным. Они позвонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского и спросили, согласен ли он с тем, что обстрелы Украиной Крыма и других регионов России обоснованы, на что писатель ответил: «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем». При этом он назвал украинскую пропаганду неэффективной по отношению к России.

Фото: Николай Галкин / РИА Новости

После этого ряд российских политиков и общественников обрушился на Акунина. Так, депутат Госдумы Елена Драпеко призвала запретить публикацию и продажу его книг, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин — проверить автора на призывы к террористической деятельности и признать его иноагентом. Впрочем, подобный призыв звучал и ранее — так, летом этого года депутат Ольга Занко также сочла Акунина иноагентом.

Вскоре издательство АСТ решило приостановить продажу книг Бориса Акунина. Официально глава издательства Павел Гришков назвал причиной тому «публичные заявления, вызвавшие широкий общественный резонанс». Он отметил, что высказывания требуют правовой оценки, а продажа книг не возобновится до прояснения ситуации.

Акунин в ответ заявил, что прощается с российскими читателями «на время»

Сам писатель отреагировал именно на приостановку продажи своих книг. Он заявил, что не собирался «расставаться со своими читателями по собственной воле», и выразил надежду, что прощается с россиянами лишь на время. Его готовые к публикациям новые книги «Мой календарь», 10-й том «Истории российского государства» и «Москва-Синьцзин», скорее всего, не выйдут в РФ, добавил он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В феврале Акунин сообщал, что прокуратура потребовала убрать его имя с театральных афиш, «иначе будут неприятности». Автор рассказал, что связался с одним из театров, в котором планировался спектакль по его произведению.

Акунин уехал из России еще в 2014 году и проживает в основном в Лондоне.