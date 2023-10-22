Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

Адвокат Калинов: бойцу Якубову грозит лишение свободы за оправдание терроризма

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал наказание, которое грозит российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Ильясу Якубову. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бойцу грозит ответственность по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к оправданию терроризма с использованием системы интернет. Наказание — от пяти до семи лет лишения свободы», — заявил эксперт.

Калинов отметил, что вероятнее всего 31-летнему спортсмену будет вынесен приговор с реальным сроком, так как на данный момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «При грамотной тактике защиты, возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться уйти на условный срок», — добавил он.

О задержании Якубова стало известно 22 октября

Вечером 22 октября о задержании Якубова сообщил столичный главк Следственного комитета (СК) России.

Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск, сегодня его местонахождение установлено, и он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК СК РФ

По информации Telegram-канала Mash, Якубов был задержан в московском аэропорту, куда прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Спортсмен летал в Абу-Даби на турнир UFC 294, чтобы поддержать Хамзата Чимаева.

Боец ранее опубликовал видеозапись с высказываниями Шамиля Басаева

В СК рассказали, что Якубов изготовил «видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности», которую позднее разместил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Ролик сопровождался словами террориста Шамиля Басаева.

Басаев — один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Он был организатором терактов в России, в том числе захвата заложников в Буденновске, в театральном центре на Дубровке и школе в Беслане.

Проверить Якубова просили еще в июле 2023 года

Как сообщает Mash, видео Якубов выложил еще в июле 2023 года. Тогда же подписчики осудили действия спортсмена, в результате чего он удалил резонансный ролик.

При этом ветеран боевых действий в Чечне и глава «Армии защитников отечества» Иван Отраковский обратился к правоохранителям. Он попросил провести проверку в отношении бойца.

На счету Якубова 12 побед при четырех поражениях в MMA

В последний раз Якубов выходил на бой в феврале 2022 года. Тогда на турнире MMA Series 49 он победил Романа Карасева.

На 27 октября запланирован его поединок против Вячеслава Василевского. Их бой должен состояться в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».