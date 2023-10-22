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23:24, 22 октября 2023Спорт

Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

Адвокат Калинов: бойцу Якубову грозит лишение свободы за оправдание терроризма
Ильяс Якубов

Ильяс Якубов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал наказание, которое грозит российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Ильясу Якубову. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бойцу грозит ответственность по части 2 статьи 205.2 УК РФ за публичные призывы к оправданию терроризма с использованием системы интернет. Наказание — от пяти до семи лет лишения свободы», — заявил эксперт.

Калинов отметил, что вероятнее всего 31-летнему спортсмену будет вынесен приговор с реальным сроком, так как на данный момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «При грамотной тактике защиты, возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться уйти на условный срок», — добавил он.

О задержании Якубова стало известно 22 октября

Вечером 22 октября о задержании Якубова сообщил столичный главк Следственного комитета (СК) России.

Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск, сегодня его местонахождение установлено, и он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК

СК РФ

По информации Telegram-канала Mash, Якубов был задержан в московском аэропорту, куда прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Спортсмен летал в Абу-Даби на турнир UFC 294, чтобы поддержать Хамзата Чимаева.

Боец ранее опубликовал видеозапись с высказываниями Шамиля Басаева

В СК рассказали, что Якубов изготовил «видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности», которую позднее разместил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Ролик сопровождался словами террориста Шамиля Басаева.

Басаев — один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Он был организатором терактов в России, в том числе захвата заложников в Буденновске, в театральном центре на Дубровке и школе в Беслане.

Проверить Якубова просили еще в июле 2023 года

Как сообщает Mash, видео Якубов выложил еще в июле 2023 года. Тогда же подписчики осудили действия спортсмена, в результате чего он удалил резонансный ролик.

При этом ветеран боевых действий в Чечне и глава «Армии защитников отечества» Иван Отраковский обратился к правоохранителям. Он попросил провести проверку в отношении бойца.

На счету Якубова 12 побед при четырех поражениях в MMA

В последний раз Якубов выходил на бой в феврале 2022 года. Тогда на турнире MMA Series 49 он победил Романа Карасева.

На 27 октября запланирован его поединок против Вячеслава Василевского. Их бой должен состояться в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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      Андрей Стрельцов
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