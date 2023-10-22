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19:06, 22 октября 2023Спорт

Российского бойца MMA обвинили в публичном оправдании терроризма

«Известия»: бойца MMA Якубова задержали за публичное оправдание терроризма

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом в Telegram сообщает столичный главк Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, обвиняемый в октябре 2023 года «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях».

Как стало известно «Известиям», речь идет о российском бойце смешанного стиля (MMA) Ильясе Якубове. Отмечается, что ранее он был объявлен в федеральный розыск. «В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

31-летний Якубов в последний раз выходил на бой в феврале 2022 года. Тогда на турнире MMA Series 49 он победил Романа Карасева.

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      Андрей Стрельцов
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