Российского бойца MMA обвинили в публичном оправдании терроризма

«Известия»: бойца MMA Якубова задержали за публичное оправдание терроризма

В Москве задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом в Telegram сообщает столичный главк Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, обвиняемый в октябре 2023 года «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях».

Как стало известно «Известиям», речь идет о российском бойце смешанного стиля (MMA) Ильясе Якубове. Отмечается, что ранее он был объявлен в федеральный розыск. «В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

31-летний Якубов в последний раз выходил на бой в феврале 2022 года. Тогда на турнире MMA Series 49 он победил Романа Карасева.