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20:02, 15 ноября 2024Путешествия

Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

ABC News: самолет American Airlines едва не столкнулся с горой на Гавайях
Алина Черненко

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Самолет авиакомпании American Airlines едва не врезался в гору во время вылета с острова Гавайи, США. Об этом сообщает ABC News.

Нештатная ситуация произошла в среду, 13 ноября, на борту пассажирского лайнера, летевшего из Гонолулу в Лос-Анджелес. Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США, диспетчер дал указание пилотам выполнить ускоренный набор высоты, чтобы избежать столкновения.

«Действия диспетчера обеспечили безопасный полет самолета над близлежащей местностью», — пояснили в ведомстве, добавив, что расследование инцидента будет продолжено.

Ранее самолет российской авиакомпании столкнулся с зайцем во время взлета. Дикий зверь оказался на взлетно-посадочной полосе, когда воздушное судно совершало разгон.

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