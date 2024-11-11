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11:08, 11 ноября 2024Путешествия

Российский самолет столкнулся с диким зверем во время взлета

Aviaincident: самолет столкнулся с зайцем во время взлета в Ставрополе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет российской авиакомпании столкнулся с зайцем во время взлета. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 8 ноября на рейсе из Ставрополя в Москву. Когда Airbus A320 совершал разгон, на взлетно-посадочной полосе оказался дикий зверь.

Пилоты решили продолжить взлет, в итоге лайнер благополучно выполнил рейс и приземлился в Шереметьево. Известно, что на борту было 156 пассажиров, никто не пострадал.

Ранее в Канаде пилот самолета Flair Airlines получил травмы из-за гуся. Птица врезалась в стекло кабины во время взлета и пробила его насквозь.

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