Российский самолет столкнулся с диким зверем во время взлета

Aviaincident: самолет столкнулся с зайцем во время взлета в Ставрополе

Самолет российской авиакомпании столкнулся с зайцем во время взлета. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 8 ноября на рейсе из Ставрополя в Москву. Когда Airbus A320 совершал разгон, на взлетно-посадочной полосе оказался дикий зверь.

Пилоты решили продолжить взлет, в итоге лайнер благополучно выполнил рейс и приземлился в Шереметьево. Известно, что на борту было 156 пассажиров, никто не пострадал.

Ранее в Канаде пилот самолета Flair Airlines получил травмы из-за гуся. Птица врезалась в стекло кабины во время взлета и пробила его насквозь.

