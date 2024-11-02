Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:13, 2 ноября 2024Путешествия

Гусь влетел в лобовое стекло самолета, пробил его насквозь и травмировал пилота

Гусь влетел в лобовое стекло самолета Flair Airlines и травмировал пилота
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Karin Ruigrok van de Werve / Unsplash

Гусь влетел в лобовое стекло самолета авиакомпании Flair Airlines, пробил его насквозь и травмировал пилота. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел с летевшим из Торонто в Виннипег Boeing 737 24 октября. По данным источника, на взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, одна из которых ударилась о ветровое стекло и пробила его насквозь.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Отмечается, что из-за попадания осколков в кабину пилотов командир воздушного судна получил незначительные травмы. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Махачкалу Boeing 737-800 в среду, 30 октября. Во время полета пилоты доложили о трещине на лобовом стекле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении Российской армии

      Россиян призвали не откладывать ремонт жилья

      Россиянам раскрыли способы сохранить качество одежды и обуви зимой

      Пользователям iPhone бесплатно отремонтируют камеру

      Воспитанники детского дома в России сорвали растение с клумбы и попали в реанимацию

      На Западе раскрыли риски для Ирана при атаке на Израиль

      Экономию российского бизнеса благодаря «регуляторной гильотине» оценили

      Представленная в России сеть ресторанов подала заявление о банкротстве

      Экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины внесли в список террористов

      Живущий в США комик с ТНТ оценил возможность приехать в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше