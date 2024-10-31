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16:17, 31 октября 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

В летевшем из Санкт-Петербурга самолете треснуло лобовое стекло в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hanson Lu / Unsplash

В самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Махачкалу Boeing 737-800 в среду, 30 октября. Во время полета пилоты доложили о трещине на лобовом стекле.

Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать на аэродром назначения. Сигнал срочности он не объявлял. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Дагестана.

Ранее следовавший в Токио самолет авиакомпании Singapore Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 27 октября с направлявшимся из Сингапура Boeing 777-300. Экипаж доложил о растрескивании лобового стекла в небе.

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