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07:06, 15 ноября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о планах на Украине сделать контракты для наемников без расторжения

РИА Новости: пленный рассказал о контрактах для наемников ВСУ без расторжения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Иностранные наемники вскоре не смогут расторгнуть контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) досрочно, заявил в комментарии РИА Новости военнопленный Денис Дунякин.

По его словам, он услышал об этом во время обучения на полигоне, где помимо него находились наемники из Колумбии. Пленный, ссылаясь на них, утверждает, что «теперь будут делать контракт на полгода без расторжения». Сейчас же иностранцам предлагают контракт на год, который можно в любой момент расторгнуть, рассказал Дунякин.

Ранее украинский военный Сергей Палий заявил, что мобилизованным ВСУ, которые проходят подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр после случаев побегов. «Нам объяснили, что до нас люди уже убегали, и их не нашли», — заявил пленный. По его словам, если им что-то требовалось, сотрудники учебного центра предлагали купить сами.

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