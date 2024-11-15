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05:09, 15 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в Германии

Пленный Палий рассказал о бегстве мобилизованных ВСУ из учебного центра в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мобилизованным Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр после случаев побегов. Об этом РИА Новости рассказал оказавшийся в плену украинский военный Сергей Палий.

«Нам объяснили, что до нас люди уже убегали, и их не нашли», — заявил пленный. По его словам, если им что-то требовалось, сотрудники учебного центра предлагали купить сами.

Палий добавил, что у него возможности сбежать не было, их группу никуда не выпускали, место их проживания постоянно было под охраной.

Ранее пленный боец 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец рассказал, что новобранцев вербуют в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обещанием «пышных похорон». Предпочтение отдают заключенным, отбывавшим наказание по тяжким статьям.

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