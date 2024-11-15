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20:34, 15 ноября 2024Россия

Пленный украинский боец сообщил о повальной мобилизации

Пленный военнослужащий ВСУ Тарасевич: мобилизуют всех подряд
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниил Тарасевич рассказал о повальной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

По его словам, с повесткой ему пришло осознание, что его в любом случае заберут сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата).

«Я в тот момент немного болел. По-моему, цистит, что-то такое было. Думал пойти провериться, как на медкомиссию приду, может, спишут, но нет. Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — рассказал Тарасевич.

Пленный также отметил, что в украинских войсках сейчас острая нехватка личного состава, из-за чего мобилизуют всех подряд.

Ранее оказавшийся в плену украинский военный Сергей Палий рассказал, что мобилизованным Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку в немецком Хаммельбурге, не разрешают покидать учебный центр после случаев побегов.

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