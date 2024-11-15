По мотивам «Гарри Поттера» запустили кулинарное шоу

Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы запустили кулинарное шоу по «Гарри Поттеру»

Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям братьев-близнецов Уизли в «Гарри Поттере», стали ведущими кулинарного шоу по мотивам легендарной саги. Об этом сообщает издание Variety.

Телешоу получило название «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» и будет выходить на телеканале Food Network. Сообщается, что в каждом выпуске будут представлены девять команд по два человека в каждой. Кондитерам и кулинарам предстоит создавать блюда, вдохновленные сюжетами из книги или фильмов о юном волшебнике.

Помимо них, в шоу будут приходить звездные члены жюри, сыгравшие роли в поттериане. Например, в трейлере «Волшебников выпечки» появились исполнившая роль Джинни Уизли актриса Бонни Райт и другие артисты. Ради съемок художники-постановщики восстановили знакомые локации из «Гарри Поттера»: школу Хогвартс, волшебный банк «Гринготтс», платформу 9¾ и другие.

Ранее стало известно, что оскароносный актер может сыграть роль Альбуса Дамблдора в новой версии «Гарри Поттера».